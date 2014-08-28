إنجلترا تنصّب روني قائداً للمنتخب الوطني

أصبح واين روني مهاجم مانشستر يونايتد القائد الجديد لمنتخب إنجلترا لكرة القدم بعدما وقع عليه اختيار روي هودجسون مدرب الفريق اليوم الخميس.

وسيضع روني شارة قيادة المنتخب خلفاً لستيفن جيرارد لاعب وسط ليفربول، والذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الفريق من الدور الأول لكأس العالم في البرازيل هذا الصيف.

وأعلن هودجسون عن اختياره في مؤتمر صحافي باستاد ويمبلي أثناء الكشف عن تشكيلة الفريق لمواجهة النرويج وسويسرا الشهر القادم.

وستلعب إنجلترا وديا مع النرويج يوم الثالث من سبتمبر المقبل قبل أن تبدأ مشوارها في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2016 بعد خمسة أيام أمام سويسرا.

وقال هودجسون للصحافيين "فكرت كثيراً في الأمر لكن وين كان الخيار الواضح. إنه يستحق هذا بفضل التزامه وخبرته."

وأضاف "لقد وضع شارة قيادة إنجلترا من قبل وبالطبع يتحمل هذه المسؤولية في مانشستر يونايتد الآن."

وتابع "تحدثت معه لمدة طويلة وهو مستعد لتحمل ضغوط ارتداء شارة قيادة إنجلترا. من المهم أن يريد اللاعب تحمل هذه المسؤولية الضخمة".