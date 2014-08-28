البايرن يضمّ تشابي ألونسو مقابل 10 ملايين يورو

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رسمياً اليوم الخميس أن تعاقده مع الإسباني تشابي ألونسو لاعب خط وسط ريال مدريد أصبح وشيكاً، ومن المتوقع أن يدفع بايرن ما يقارب 10 ملايين يورو للنادي الإسباني، كما أنه سيدفع نفس المبلغ سنوياً للاعب.

وأكد جان كريستيان دريسين أحد أعضاء مجلس إدارة بايرن ميونيخ وأحد المسؤولين عن ملفاته المالية خلال مؤتمر صحافي أن النادي الألماني توصل إلى اتفاق "مبدئي" مع اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.

وأضاف دريسين أنه من المنتظر أن يصل ألونسو اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية للخضوع لبعض الاختبارات الطبية.

وأشار دريسين إلى أن البايرن يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد في الأيام القليلة القادمة: "المفاوضات اتخذت شكلاً أكثر تطوراً في الوقت الحالي"، في إشارة إلى مفاوضات ناديه مع إدارة ريال مدريد التي تعاقدت مع ألونسو في عام 2009.

ويعد ألونسو البالغ 32 عاماً من أبرز اللاعبين الذين يحملون الجنسية الإسبانية الذين ينضمون إلى بايرن ميونيخ، حيث سبقه كل من خابي مارتينيز وتياجو وبيبي رينا وخوان بيرنات.

ودعم بايرن ميونيخ خط دفاعه أمس الأربعاء بالتعاقد مع المغربي مهدي بنعطية لاعب روما السابق مقابل 26 مليون يورو.

وأشار ماتياس سامر مدير الكرة في فريق بايرن ميونيخ إلى أن ناديه يأمل في أن يكون ألونسو سندا قوياً للاعبي خط الوسط المدافع في الوقت الذي يعاني فيه الفريق الألماني من غياب كل من باستيان شفانيشتايغر وتياغو ألكانتارا وخابي مارتينيز للإصابة.

وأضاف سامر: "ألونسو يمكنه أن يلعب لعامين مقبلين، نظرا إلى سنه وقدارته الجسمانية".

وقال سامر عن مدافع بايرن الجديد بنعطية الذي تم تقديمه اليوم إلى وسائل الإعلام والجماهير: "لقد تابعناه عن قرب وخلصنا من هذا بنتائج طيبة.. نحن على قناعة كاملة بأنه يملك الكثير من القدرات التي تمكنه من اللعب ضمن صفوف بايرن".

وأوضح الدولي المغربي بنعطية الذي تألق مع روما في الموسم الماضي ليصبح واحدا من أكثر اللاعبين ملاحقة من قبل الأندية الأوروبية قائلا: "أريد أن أدعم الفريق ليصبح أكثر قوة من ذي قبل.. أريد أن أظهر قدراتي الحقيقية وأن الثقة التي ينظرون إلي بها في محلها".

ومن المنتظر أن يشغل بنعطية الفراغ الذي خلفه مارتينيز الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويختلف بنعطية عن مارتينيز كونه مدافعا خالصا، حيث اعتاد في إيطاليا أن يكون جزءا من الخطوط الدفاعية لفريقه سواء كانت مكونة من ثلاثة أو أربعة لاعبين.

