برشلونة وريال مدريد يصطدمان بباريس وليفربول

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الخميس في موناكو، فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المجموعة الثانية متوسطة المستوى، بينما أوقعت منافسه العنيد برشلونة في مجموعة صعبة نسبيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الريال في المجموعة الثاني مع أندية ليفربول الإنجليزي وبازل السويسري ولودوجوريتس رازجراد البلغاري بينما يصطدم برشلونة في المجموعة السادسة بفريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وأياكس الهولندي الفائز بلقب البطولة سابقا وآبويل نيقوسيا القبرصي.

وتشهد المواجهة بين برشلونة وباريس سان جيرمان مواجهة ذات طابع خاص بين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم سان جيرمان وفريقه القديم برشلونة.

وكانت القرعة أكثر رفقا بأتلتيكو مدريد الإسباني الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام الريال، حيث أوقعته في المجموعة الأولى التي يمكنه العبور منها من دون عناء برفقة يوفنتوس الإيطالي على حساب أولمبياكوس اليوناني ومالمو السويدي أول فريق سويدي يبلغ دور المجموعات للبطولة منذ 14 عاما.

كما أسفرت القرعة عن ثلاث مواجهات إنجليزية ألمانية حيث يصطدم أرسنال الإنجليزي ببوروسيا دورتموند الألماني في المجموعة الرابعة التي تضم معهما غلطة سراي التركي وأندرلخت البلجيكي ويلتقي بايرن ميونيخ الألماني الفائز باللقب في الموسم قبل الماضي مع مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الخامسة التي تضم معهما سيسكا موسكو الروسي وروما الإيطالي.

كما يصطدم تشيلسي الإنجليزي مع شالكه الألماني في المجموعة السابعة التي تضم معهما سبورتنغ لشبونة البرتغالي وماريبور السلوفيني.

وتبدو المجموعة الثامنة هي الأسهل على الأقل من الناحية النظرية، حيث تضم فرق بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وأتلتيك بلباو الإسباني وباتي بوريسوف البيلاروسي.

بينما يخوض بنفيكا بطل الدوري البرتغالي، والذي خسر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي أمام إشبيلية الإسباني، فعاليات الدور الأول لدوري الأبطال هذا الموسم ضمن المجموعة الثالثة متوسطة القوة والتي تضم معه فرق باير ليفركوزن الألماني وزينيت سان بطرسبرغ الروسي وموناكو الفرنسي.

وتقام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في 16 و17 سبتمبر المقبل ثم الجولة الثانية في يومي 30 سبتمبر وأول أكتوبر المقبل والجولة الثالثة في 21 و22 من الشهر نفسه ثم الجولة الرابعة في الرابع والخامس من نوفمبر المقبل والجولة الخامسة في 25 و26 من الشهر نفسه والسادسة في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل.

ويحمل ريال مدريد الإسباني لقب البطولة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 4/1 في المباراة النهائية للبطولة بالموسم الماضي.

وتقام المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم على الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين في السادس من يونيو 2015.