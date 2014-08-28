بلاتيني يرفض الترشح لرئاسة فيفا أمام بلاتر

أعلن الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في مواجهة رئيسه الحالي السويسري جوزيف بلاتر، والتي من المقرر أن تقام في العام المقبل.

وأكد بلاتيني خلال الاجتماعات التي عقدها يويفا على هامش قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام في وقت لاحق اليوم الخميس، عزمه الترشح لولاية ثالثة لرئاسة الاتحاد الأوروبي للعبة خلال الانتخابات التي ستجرى عام 2015، علما بأنه يرأس الاتحاد منذ عام 2007.

وقال بلاتيني "فكرت طويلا بشكل جاد في الترشح، ولكنني فشلت في إقناع نفسي خلال هذه الأشهر بضرورة خوض انتخابات رئاسة فيفا".

وأضاف بلاتيني "اخترت المضي قدما وراء قلبي مرة أخرى، لقد اخترت كرة القدم، لقد اخترت العاطفة".

وكان بلاتر قد أعلن خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ(فيفا) في شهر يونيو الماضي، والتي عقدت قبل انطلاق بطولة كأس العالم بالبرازيل، عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد لولاية خامسة، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات تجاهه من قبل يويفا، لاسيما بعدما تعهد في وقت سابق بعدم الترشح لولاية جديدة، مما جعل الطريق يبدو ممهدا لتلميذه السابق بلاتيني لخلافته في منصبه.

ويرى بلاتيني (59 عاما) أن فرصته في رئاسة فيفا تبدو شبه معدومة أمام بلاتر الذي ينال دعم جميع الاتحادات القارية الخمسة الأخرى.

وأصبح بذلك الفرنسي جيروم تشامبان، نائب السكرتير العام السابق بالاتحاد الدولي هو المنافس الوحيد لبلاتر حتى الآن في انتخابات فيفا.

ويتعين على بلاتيني الآن الانتظار حتى انتخابات رئاسة فيفا التي ستجرى عام 2019، مثلما انتظر حتى عام 2007 لخوض انتخابات رئاسة يويفا أمام السويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد آنذاك.

ويسعى بلاتيني خلال الفترة المقبلة لاستكمال خطواته في النهوض بكرة القدم الأوروبية، حيث وجدت الدول الصغرى الفرصة في مشاركة أنديتها ببطولة دوري أبطال أوروبا، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا، بدءا من البطولة القادمة التي ستقام بفرنسا عام 2016، كما تحسنت الأوضاع المالية لدى العديد من الاتحاد الأوروبي تحت قيادة اللاعب الدولي الفرنسي السابق.

وأوضح بلاتيني "أريد استكمال ما بدأته حتى النهاية، مثلما كنت لاعبا، أريد الوفاء بالتزاماتي، الوضع لم يختلف الآن".