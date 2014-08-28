ديل بييرو يواصل مسيرته الكروية في الهند

يتجه النجم الدولي الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو إلى الالتحاق بالدوري السوبر الهندي من أجل الدفاع عن ألوان ديلهي ديناموز، بحسب ما أعلن منظمو البطولة.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن نجم يوفنتوس السابق البالغ من العمر 39 عاماً سيدافع عن ألوان ديلهي ديناموز في الدوري السوبر، الذي يمتد لعشرة أسابيع بين 12 أكتوبر و20 ديسمبر بمشاركة 8 فرق من 8 مدن مختلفة، ليلحق بزميله السابق في "السيدة العجوز" الفرنسي دافيد تريزيغيه، الذي انتقل إلى إف سي بونه سيتي، والحارس الدولي الإنجليزي السابق ديفيد جيمس الذي يدافع عن ألوان كيرالا بلاسترز اف سي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التحاق ديل بييرو بالدوري السوبر اليوم الخميس من أجل تعزيز شعبية اللعبة بمواجهة احتكار الكريكيت للساحة الرياضية في البلاد.

وترتبط بعض الأندية الهندية بعلاقة تعاون مع أندية أوروبية كبرى مثل تلك التي تجمع أتلتيكو مدريد الإسباني بأتلتيكو كولكاتا.

وسبق للإيطالي أن أعرب عن رغبته بمواصلة اللعب لعام آخر رغم بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره. وأصبح أسطورة يوفنتوس المتوج مع المنتخب الإيطالي بطلاً للعالم عام 2006 من دون فريق منذ نهاية الموسم الماضي بعد أن قرر ترك أستراليا حيث أمضى عامين فيها وهو يدافع عن ألوان سيدني.

وأشار ديل بييرو الذي أمضى 19 عاماً مع يوفنتوس وسجل له 208 أهداف في 513 مباراة قبل الالتحاق بالدوري الأسترالي إلى أنه حافظ على لياقته البدنية لأنه يريد مواصلة اللعب لعام آخر على أقل تقدير، لكنه لم يقرر حتى الآن أين ستكون وجهته.



وأضاف "الآن، يجب أن أختار ما هو الأفضل بالنسبة لي بالتحديد في الخيارات المطروحة، لكني أريد مواصلة اللعب. إنه شغفي. أعلم أنه بإمكاني أن أسعى خلف شغفي حتى أصبح في التسعين من عمري، لكني أعتقد أني في وضع بدني جيد يسمح لي اللعب لعام آخر، وهذه هي فكرتي".