سانشيز يضع أرسنال في دوري الأبطال

قاد التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز فريقه أرسنال الانجليزي للتأهل إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاربعاء عقب فوزه الصعب 1/ صفر على ضيفه بشكتاش التركي في إياب الدور التمهيدي الأخير للمسابقة على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما بالعاصمة التركية اسطنبول الأسبوع الماضي.

واتسم اللقاء بالإثارة والعصبية الشديدة على مدار شوطيها، إلا أن خبرة أبناء المدرب الفرنسي أرسين فينجر حسمت المباراة في النهاية لمصلحتهم.

وأحرز سانشيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة بينية ماكرة من زميله الألماني مسعود أوزيل داخل منطقة الجزاء، ليصوب الكرة بقدمه اليمنى ويضعها على يمين تولجا زينجين.

ولم يستفد الفريق الانجليزي من الفرص الضائعة التي أتيحت للاعبيه في الشوط الثاني، لتزداد معاناته عقب طرد لاعبه الفرنسي ماتيو دوبوشي الذي حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 75.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة بعدما اقترب الفريق التركي كثيرا من التعادل إلا أن رعونة لاعبيه حالت دون ذلك.

وصعد فريق أتليتك بلباو الأسباني إلى دور المجموعات بعدما قلب تأخره صفر/ 1 أمام ضيفه نابولي الإيطالي إلى فوز ساحق ومستحق 3/ 1 على ملعب سان ماميس.

وكان الفريقان قد تعادلا 1/1 في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي بملعب سان باولو معقل الفريق الإيطالي، ليفوز بلباو 4/ 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة من كلا الفريقين لينتهي بالتعادل السلبي، قبل أن تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الثاني الذي تقدم خلاله نابولي مبكرا في الدقيقة 47 عن طريق مارك هامسيك عبر تسديدة قوية.

حاول بلباو العودة إلى المباراة مرة أخرى ليحرز لاعبه ادوريز زوبيلديا هدف التعادل للفريق الأسباني في الدقيقة 61 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها زميله ماركيل سوسايتا.

وعاد زوبيلديا لهز الشباك مجددا بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعدما تلقى تمريرة أمامية من زميله ايميريك لابورت، تباطأ البرازيلي رافاييل كابرال حارس مرمى نابولي في إبعادها ليستخلص زوبيلديا الكرة ويضعها في الشباك الخالية.

واستغل بلباو المساحات الخالية في دفاع نابولي الذي اندفع نحو الهجوم من أجل إدراك التعادل ليحرز ايباي جوميز الهدف الثالث للفريق الأسباني في الدقيقة 74 من متابعة لتمريرة زميله أوناي لوبيز.

وعلى ملعب باي أرينا، سحق بايرليفركوزن الألماني ضيفه إف سي كوبنهاجن الدنماركي بأربعة أهداف نظيفة، ليفوز 7/ 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ويتأهل عن جدارة واستحقاق إلى مرحلة المجموعات.

وبدأ ليفركوزن، الذي فاز 3/ 2 في لقاء الذهاب، المباراة بقوة ليحرز هدفين مبكرين عن طريق هيونج مين سون وهاكن كالهانجولو في الدقيقتين الثانية والسابعة، قبل أن يضيف ستيفان كييسلينج الهدف الثالث في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف في الدقيقة 66.

والتحق مالمو السويدي بركب المتأهلين أيضا عقب فوزه الكبير 3/ صفر على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.

وتقدم مالمو مبكرا عن طريق لاعبه ماركوس روزنبرج في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله ماجنوس إيركسون الهدف الثاني في الدقيقة 19 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، عاد روزنبرج لممارسة هوايته في هز الشباك بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 84 ليفوز فريقه 4/ 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

