ألونسو: أنهيت مشواري مع الريال بالكأس "العاشرة"

أكمل بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إجراءات ضم تشابي ألونسو من ريال مدريد الإسباني لمدة عامين، في إطار مساعيه لتعزيز خياراته في خط الوسط بعد سلسلة من الإصابات بين صفوفه.

وسيعقد ألونسو الفائز الموسم الماضي مع ريال مدريد ببطولة أوروبا الموسم الماضي آخر مؤتمر صحافي له في النادي الإسباني اليوم الجمعة من أجل توديع الجماهير والفريق.

وقال بايرن في بيان "حسم الأمر الآن. اليوم الجمعة اتفق بايرن وريال مدريد على الصفقة ووقع الطرفان العقود."



وقال ألونسو لمحطة سبورت1 التلفزيونية الألمانية "عندما يبدي بايرن اهتمامه بك فإنه يجب عليك ألا تترد لثانية واحدة." وأضاف "أتطلع بقوة لما هو قادم. أنا فخور لحصولي على فرصة أخرى للعب مع فريق كبير آخر في هذا السن، أنهيت مشواري مع الريال بكأس أبطال أوروبا للمرة العاشرة".



ومن المتوقع أن يعود ألونسو إلى ميونيخ في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد التحدث لوسائل الإعلام باستاد سانتياغو برنابيو إلى جانب أميليو بوتراخينيو مدير ريال مدريد.

وكان ألونسو (32 عاما) أعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا هذا الأسبوع بعد الفوز مع بلاده ببطولة أوروبا مرتين وبكأس العالم 2010.

وتحرك بايرن سريعا لتعزيز خط وسط الفريق بعد إصابة الإسباني خابي مارتينيز في أربطة الركبة وابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.

وتجاوز ألونسو الفحص الطبي بنجاح أمس الخميس وقال بايرن إنه توصل لاتفاق على الشروط مع اللاعب الذي كان يريد النادي الألماني التعاقد معه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

وسيصبح ألونسو خامس لاعب إسباني في صفوف بايرن إلى جانب الحارس بيبي رينا وخوان برنات وتياغو ألكانتارا ومارتينيز الذي يلعب في نفس مركزه.

ويستطيع ألونسو مساعدة بايرن في السيطرة على وسط الملعب في ظل ابتعاد باستيان شفاينشتايغر والكانتارا ومارتينيز الذي سيغيب عن الملاعب لستة أشهر على الأقل بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

وكان بايرن أكمل هذا الأسبوع إجراءات ضم قلب الدفاع المغربي مهدي بنعطية من روما الإيطالي.

وسيلعب بايرن في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي الإنجليزي وسيسكا موسكو الروسي وروما.