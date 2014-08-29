إشبيلية وفينوورد يتواجهان ضمن كأس الاتحاد الأوروبي

سيتقابل إشبيلية الإسباني حامل اللقب مع البطل السابق فينوورد وستاندار لييج البلجيكي ورييكا الكرواتي في دور المجموعات عندما يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد سحب قرعة دور المجموعات في البطولة اليوم الجمعة.

وتتكون البطولة من 12 مجموعة بمشاركة 48 ناديا وسيتأهل الفائز بها إلى الدور الأخير في تصفيات دوري أبطال أوروبا على الأقل الموسم القادم.

وتتضمن قائمة المرشحين للقب هذا الموسم ايندهوفن الهولندي وانترناسيونالي الايطالي وتوتنهام هوتسبير الانجليزي ونابولي وايفرتون الفائز من قبل بكأس الأندية ابطال الكؤوس.

وسيتقابل توتنهام البطل السابق لكأس الاتحاد الاوروبي في مجموعته مع بارتيزان بلجراد الصربي واستيراس اليوناني اضافة الى بشيكتاش التركي الذي خرج من تصفيات دوري الابطال أمام ارسال الانجليزي يوم الأربعاء الماضي.

وينطلق دور المجموعات يوم 18 سبتمبر المقبل وستقام المباراة النهائية بالعاصمة البولندية وارسو في 27 مايو القادم.

المجموعات:

- المجموعة الأولى: فياريال الإسباني، بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، زيوريخ السويسري، ابولون ليماسول القبرصي.

- المجموعة الثانية: كوبنهاغن الدنماركي، بروج البلجيكي، تورينو الايطالي، هلسنكي الفنلندي.

- المجموعة الثالثة: توتنهام الإنجليزي، بشيكتاش التركي، بارتيزان الصربي، استيراس اليوناني.

- المجموعة الرابعة: سالزبورغ النمساوي، سلتيك الاسكتلندي، دينامو زغرب الكرواتي، استرا الروماني.

- المجموعة الخامسة: أيندهوفن الهولندي، باناثينايكوس اليوناني، استوريل البرتغالي، دينامو موسكو الروسي.

- المجموعة السادسة: انتر ميلان الايطالي، دنيبرو الاوكراني، سانت اتيان الفرنسي، قره باغ الاذربيجاني.

- المجموعة السابعة: إشبيلية الإسباني، ستاندار لياج البلجيكي، فينورد الهولندي، رييكا الكرواتي.

- المجموعة الثامنة: ليل الفرنسي، فولسبورغ الألماني، ايفرتون الانكليزي، كراسنودار الروسي.

- المجموعة التاسعة: نابولي الايطالي، سبارتا براغ التشيكي، يونغ بويز السويسري، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

- المجموعة العاشرة: دينامو كييف الاوكراني، استيوا بوخارست الروماني، ريو افي البرتغالي، البورغ الدنماركي.

- المجموعة الحادية عشرة: فيورنتنيا الايطالي، باوك اليوناني، غانغان الفرنسي، دينامو مينسك البيلاروسي.

- المجموعة الثانية عشرة: ميتاليست الأوكراني، طرابزون سبور التركي، ليخيا وارسو البولندي، لوكيرين البلجيكي.