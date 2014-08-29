ميلان يضم توريس مدة عامين بنظام الإعارة

يتجه المهاجم الإسباني فرناندو توريس للانتقال من تشيلسي الانكليزي الى ميلان الايطالي على سبيل الاعارة لمدة موسمين، وذلك بحسب ما اكد النادي اللندني في موقعه على شبكة الانترنت.

"تشيلسي وميلان توصلا الى اتفاق بشأن انتقال فرناندو توريس الى الفريق الايطالي لمدة عامين على سبيل الاعارة"، هذا ما اعلنه تشيلسي في موقعه على شبكة الانترنت، مضيفا "الانتقال مرتبط الان بموافقة فرناندو على شروطه الشخصية مع ميلان وعلى تجاوزه الفحص الطبي".

ويأتي تعاقد ميلان مع المهاجم الدولي الاسباني البالغ من العمر 30 عاما بعد ان باع ماريو بالوتيلي الى مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو، فيما يسعى توريس شخصيا الى الحصول على فرصة اللعب اساسيا بعد ان عانى تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو الذي سبق له ان اكد قبيل انتقال الموسم بقاء مهاجم اتلتيكو مدريد السابق في النادي اللندني.

وكثر الحديث في الاونة الاخيرة عن ان توريس الذي انضم لتشيلسي في يناير 2011 قادما من ليفربول مقابل 50 مليون جنيه استرليني، قد يلحق بثلاثي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو (الى ايفرتون) والكاميروني صامويل ايتو (دون فريق حاليا) والسنغالي ديمبا با (الى بشكتاش التركي) ويترك الفريق اللندني هذا الصيف في ظل التعاقد مع مواطنه دييغو كوستا وعودة العاجي المخضرم ديدييه دروغبا.

وقد تخلى تشيلسي عن توريس رغم تأكيد مورينهو في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس" بانه لن يبيع المهاجم الاسباني، مضيفا "ان وجود ثلاثة مهاجمين يعتبر امرا اساسيا لا غنى عنه في اي فريق ونحن نملك الان ثلاثة مهاجمين. فرناندو، ديدييه ودييغو، وبالتالي من المؤكد ان ايا منهم لن يرحل".

وقد عزز مورينهو صفوف فريقه هذا الصيف بالاسباني سيسك فابريغاس والبرازيلي فيليبي لويس اضافة الى كوستا ودروغبا، وهو اكد انه سعيد بوضع الفريق الحالي، قائلا: "نحن سعداء جدا بالفريق الذي نملكه. نشعر بان الفريق الصحيح هو الفريق الذي نملكه حاليا بوجود لاعبين (مخضرمين) مثل ديدييه (دروغبا) وجون (تيري) وفي الوقت ذاته لاعبين (شبان) مثل (الدنماركي اندرياس) كريستنسن و(الهولندي نايثن) اكيه".

وواصل "نملك الفريق الذي نريده، واكرر بان النادي كان مذهلا بالطريقة السريعة التي عمل بها من اجل ضم دييغو (كوستا من اتلتيكو مدريد) وفيليبي (لويس من اتلتيكو ايضا) وسيسك (فابريغاس من برشلونة)".