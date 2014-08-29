ديل بوسكي يستدعي الشبان إلى قائمة المنتخب الإسباني

المصدر: مدريد - أ ف ب

استدعى المدرب فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة مجموعة من اللاعبين الشبان الواعدين، ضمن قائمة الفريق التي أعلنها اليوم استعداداً للمباراة الودية المرتقبة أمام نظيره الفرنسي، وكذلك مباراته أمام المنتخب المقدوني في بداية رحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2016) بفرنسا.

وضمت القائمة كلا من كيكو كاسيا وداني كارفاخال وميكيل سان خوسيه ومارك بارترا وأندير إيتوراسبي وإيسكو وباكو ألكاسير، الذين لم تتضمنهم قائمة الفريق في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. كما اشتملت القائمة على راؤول جارسيا الذي تألق في صفوف أتلتيكو مدريد مع بداية الموسم الحالي.

وضمت القائمة التي أعلنها دل بوسكي اليوم :

لحراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال مدريد) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وكيكو كاسيا (إسبانيول).

وللدفاع: خوان فران (أتلتيكو مدريد) وداني كارفاخال وسيرخيو راموس (ريال مدريد) ومارك بارترا وخوردي ألبا (برشلونة) وميكيل سان خوسيه (أتلتيك بلباو) وراؤول ألبيول (نابولي الإيطالي) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي الإنجليزي) .

وللوسط : كوكي وراؤول جارسيا (أتلتيكو مدريد) وأندير إيتوراسبي (أتلتيك بلباو) وسيرخيو بوسكيتس وأندريس إنييستا (برشلونة) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) وسانتياغو كازورلا (أرسنال الإنجليزي) وسيسك فابريغاس (تشيلسي الإنجليزي) وإيسكو (ريال مدريد) .

وللهجوم : دييجو كوستا (تشيلسي الإنجليزي) وباكو ألكاسير (بلنسية) وبدرو رودريجيز (برشلونة).