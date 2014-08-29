ليستر سيتي يوقع مع الأرجنتيني كامبياسو لمدة عام

انضم استيبان كامبياسو، لاعب وسط الأرجنتين السابق، إلى صفوف ليستر سيتي بعقد مدته عام واحد، حسب ما أعلن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

ولم يكن كامبياسو (34 عاما) مرتبطا بأي ناد منذ تركه انترناسيونالي الإيطالي في نهاية الموسم الماضي بعد أن لعب في صفوفه لعشر سنوات، وتوج خلالها بخمسة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وبلقب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك كامبياسو في 50 مباراة دولية مع الأرجنتين خلال مسيرة دولية استمرت 11 عاما، وأحرز أحد أهدافه في كأس العالم 2006 حين أكمل هجمة من 26 تمريرة بتسديدة في الشباك في انتصار ساحق بسداسية نظيفة على صربيا.

وبدأ كامبياسو مشواره في اندبندينتي قبل أن يلعب لفترات في ريفر بليت وريال مدريد. وبوسع ليستر إشراك لاعبه الجديد في مباراته ضد أرسنال بعد غد الأحد.