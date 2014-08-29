مسيرة ريتشاردز وسينكلير تصل نهايتها مع السيتي

يبدو أن مسيرة ميكا ريتشاردز وسكوت سينكلير وجون جيديتي قد انتهت مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب إعلان المدرب مانويل بليجريني أن هذا الثلاثي لن يكون ضمن تشكيلته للموسم الحالي.

ونادرا ما لعب ريتشاردز المدافع السابق لمنتخب انجلترا تحت قيادة بليجريني بعد ان شغل بابلو زاباليتا مكانه اضافة لتقلص دوره بشكل اكبر مع انضمام بكاري سانيا من ارسنال، بعد 9 أعوام من ظهوره الأول.

ولم يخض جيديتي لاعب منتخب السويد اي مباراة في الدوري منذ انضمامه للفريق عام 2008 بينما اعير سينكلير لوست بروميتش البيون الموسم الماضي.



وقال بليجريني للصحافيين قبل مباراة الفريق غدا السبت امام ستوك سيتي ضمن الدوري الانجليزي الممتاز "سنرى ماذا سيحدث في الساعات الـ48 المقبلة. انهم يعرفون انهم ليسوا جزءا من التشكيلة، لأننا نملك ما يكفي من اللاعبين في التشكيلة إلا أنني ليس لدي اي اخبار عنهم في الوقت الحالي."

وقال المدرب التشيلي ان المهاجم سيرجيو اجويرو الذي سجل في مباراتي الفريق بالدوري هذا الموسم امام نيوكاسل يونايتد وليفربول بعد ان حل بديلا في الشوط الثاني جاهز للعب، بعد ان أظهرته صور وهو يتألم خلال التدريبات امس الخميس.

وقال بليجريني "الفارو نيجريدو مصاب الا ان بقية التشكيلة لا تعاني من اي مشكلات... سيرجيو اجويرو يبدو على ما يرام."

واضاف "لن يكون إلياكيم مانجالا ضمن تشكيلة الفريق لمباراة الغد الا ان اجويرو سيكون جزءا منها..سنرى غدا عدد الدقائق التي سيلعبها."

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا سيتي في مواجهة تشسكا موسكو الروسي للموسم الثاني على التوالي وقال بليجريني انه يأمل ان يتعلم الفريق الروسي الدرس بعد اغلاق قطاع من استاده عقب هتافات عنصرية وجهتها جماهيره للاعب الوسط يايا توري.

واضاف "يحدوني الامل ان يشكل هذا درسا يجب ان يتعلم منه تشسكا كما يحدوني الامل الا نتعرض لاي مشكلات وليس فقط يايا".