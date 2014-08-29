منع مشجع ياباني من دخول الملاعب بسبب موزة

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن يوكوهاما مارينوس، المنتمي إلى دوري الأضواء الياباني لكرة القدم، عوقب بغرامة قدرها خمسة ملايين ين (48 ألف دولار)، بسبب إشارة عنصرية من أحد مشجعيه خلال مباراة الفريق على أرضه أمام كاواساكي فرونتيل مطلع الأسبوع الحالي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد مشجعي مارينوس وهو يلوح بموزة في اتجاه البرازيلي ريناتو، مهاجم كاواساكي، في المباراة التي فاز فيها أصحاب الأرض 2-صفر يوم السبت الماضي. وتم التعرف إلى هوية المشجع الشاب بعد ذلك ومعاقبته بالحرمان من دخول النادي إلى أجل غير مسمى.

من جانبه، اعتذر رئيس نادي يوكوهاما، مارينوس الياباني، أكيرا كايتسو، بشدة اليوم الاثنين بعدما لوح أحد مشجعي النادي بموزة نحو البرازيلي ريناتو مهاجم كاواساكي فرونتالي، السبت الماضي، ووصف هذا الأمر بأنه "لا يمكن التسامح معه".

وفي مارس الماضي عوقب أوراوا ريدز باللعب على أرضه بدون جمهور لمباراة واحدة بسبب رفع أحد جماهيره لافتة في المدرجات مكتوب عليها "لليابانيين فقط" في لقاء أمام ساجان توسو.