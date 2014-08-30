أوزيل: أنا من أفضل اللاعبين حول العالم

رد مسعود أوزيل صانع لعب أرسنال على الانتقادات الحادة الموجهة ضده بالتأكيد على أنه يعد من أفضل لاعبي الوسط المهاجمين في العالم القادرين على قيادة فرقهم لتحقيق الإنجازات.

وبعد الفوز مع ألمانيا بكأس العالم يشعر أوزيل أن الإعلام لم يكن منصفا معه وانتقده على مستواه مع ناديه وكذلك مع منتخب بلاده.

وقال أوزيل لصحيفة تليفجراف اليوم السبت "الجماهير تشعر أني لعبت بشكل جيد في كأس العالم والإحصاءات تظهر ذلك. شعرت بالرضا عن مستواي في كأس العالم"، وأضاف "أعرف أنه كان من الممكن أن أسجل المزيد من الأهداف وأسدد المزيد من الكرات لكني مندهش من رد الفعل السلبي من الصحافة".

وتابع "في موسمي الأول مع أرسنال لم أكن أمر بأفضل حالاتي في بعض الأحيان لكن خلال التصفيات لعبت بشكل رائع مع المنتخب الوطني وتصدرت قائمة الهدافين (ثمانية أهداف). الانتقادات لم تكن عادلة".

وأشار أوزيل إلى أنه فاز ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب في المنتخب الألماني عن طريق الجماهير بينما تسببت إصابة زميله ماركو ريوس الجناح الأيسر قبل كأس العالم في انتقاله لشغل هذا المركز.

وقال أوزيل "الانتقادات لم تكن مبررة.. تحولت من اللاعب المحبب في كرة القدم الألمانية وجوهرة التاج إلى لاعب يتعرض لانتقادات قاسية".

وأضاف "أنا من أفضل لاعبي الوسط المهاجمين في العالم. الجماهير والمدربون واللاعبون والجميع يدرك أن أفضل مركز لي هو صانع اللعب".

وتابع لاعب ريال مدريد السابق "الوضع يختلف عند اللعب ناحية اليسار. يواكيم لوف المدرب احتاج إلى وجودي ناحية اليسار. الأمر لا يتعلق بشخص لكنه يتعلق بمصلحة المنتخب الوطني".

