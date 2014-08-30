المدرب الإيطالي كابيلو ومعاونوه بلا رواتب منذ 3 أشهر

قال فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي إن فابيو كابيلو مدرب المنتخب الوطني وبقية أفراد الطاقم المعاون له لم يتقاضوا رواتبهم عن آخر ثلاثة أشهر.

وأضاف موتكو لوكالة ايتار تاس الروسية للأنباء "لم يتقاضوا رواتبهم عن آخر ثلاثة أشهر. عرفت هذا عقب لقاء جمعني بكابيلو".

وتابع "أنا محبط حقا لما حدث إلا أن الرواتب تعد شأنا داخليا يخص الاتحاد الروسي لكرة القدم. الاتحاد الروسي هو من يحدد أولوياته المالية. إذا لم يدفع له الاتحاد فإنه لن يحصل على راتبه من أي جهة أخرى".

وقال وزير الرياضة الروسي إن بلاده حصلت على ثمانية ملايين دولار نظير مشاركتها في نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 والتي شهدت فشل الفريق في تجاوز دور المجموعات.

وأضاف موتكو "ميزانية المنتخب الوطني ليست صغيرة وبالتالي فما هو السبب في عدم دفع راتب الجهاز التدريبي؟".

وقال الرئيس السابق للاتحاد الروسي والذي لعب دورا أساسيا في حصول روسيا على حق استضافة كأس العالم 2018 إنه سيقيم الموقف في الأيام القليلة المقبلة.

وفي يناير الماضي مدد كابيلو المدرب السابق لمنتخب إنجلترا تعاقده حتى نهاية كأس العالم 2018. ووفقا لتقارير صحفية محلية فإن المدرب الإيطالي يحصل على تسعة ملايين يورو (11.82 مليون دولار) سنويا.