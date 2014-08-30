اليونايتد يتعاقد مع بليند مقابل 14 مليون باوند

المصدر: لندن - د ب أ

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي بشأن التعاقد مع الظهير الأيسر دالي بليند.

وشارك بليند في صفوف المنتخب الهولندي في مونديال البرازيل تحت قيادة لويس فان جال، قبل انتقال الأخير لتدريب مانشستر يونايتد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن البنود المالية للعقد لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي ولكن كل التفاصيل الأخرى تمت تسويتها، فيما تداولت أنباء أن إجمالي الصفقة بلغت 14 مليون باوند.

ومن المقرر أن يصبح بليند خامس صفقات مانشستر في فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي بحلول منتصف ليلة غد الأحد.

وتعاقد مانشستر مع الجناح الأرجنتيني لريال مدريد انخيل دي ماريا في صفقة قياسية بلغت 59 مليون يورو كما تعاقد مع لوك شو واندير هيريرا وماركوس روخو مقابل 72 مليون جنيه استرليني.

