دورتموند يعوض هزيمته السابقة بشباك أوغسبورغ

عوض بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، بدايته المخيبة على حساب مضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه 3-2 اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان فريق المدرب يورغن كلوب استهل مشواره بالسقوط على أرضه أمام باير ليفركوزن (صفر-2)، لكنه تمكن اليوم وخارج قواعده من تسجيل فوز أول بدا سهلا بعد أن تقدم على مضيفه بثلاثية نظيفة، لكن الأخير عاد إلى اللقاء في الثواني الأخيرة وقلص الفارق إلى هدف.

ويمكن القول إن دورتموند حسم اللقاء في ربع الساعة الأول بعد أن تقدم في الدقيقة 11 إثر لعبة جماعية مميزة وتبادل للكرة بين كيفن غروسكروتس وماركو رويس الذي توغل في المنطقة وتلاعب بالمدافع قبل أن يسدد في الشباك، ثم مرر الكرة التي جاء منها الهدف الثاني إثر ركلة ركنية وصلت إلى المدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس الذي حولها برأسه في الشباك.

وانتظر دورتموند حتى الدقيقة 78 ليضيف الهدف الثالث عبر البديل الكولومبي أدريان راموس، القادم من هرتا برلين، وذلك إثر ركلة ركنية قبل أن يقلص الباراغوياني راؤول بوباديا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 بعد تمريرة من الغاني عبدالرحمن بابا الذي كان خلف الهدف الثاني لفريقه بعد أن نفذ ركلة ركنية وصلت إلى البديل السلوفيني تيم ماتافز القادم من أيندهوفن الهولندي فحولها برأسه في الشباك (90)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الجديد الهزيمة الثانية بعد تلك التي تلقاها خارج ملعبه أمام هوفنهايم (صفر-2).