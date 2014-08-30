ريمي يعزز هجوم تشيلسي بعد رحيل توريس

أكد هاري ريدناب مدرب كوينز بارك رينجرز الإنكليزي أن مهاجمه الفرنسي الدولي لويك ريمي سينتقل الى تشلسي الإنكليزي ليحل بدلا من الإسباني فرناندو توريس الراحل الى ميلان الإيطالي.

ولم يرد اسم ريمي في تشكيلة فريقه الذي يلعب اليوم السبت مع سندرلاند في المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال ريدناب في حديث تلفزيوني: "وردني اتصال هاتفي الساعة الثانية عشرة ظهرا اليوم، كان سيلعب. تحدثت مع الشاب، الوضع صعب، يبدو أن الصفقة قد تمت. اضطررت لتغيير التشكيلة".

وأضاف ريدناب: "لم يرفض اللعب، لكني شعرت بصعوبة الموقف للدفع به قبل الانتقال الليلة الى فريق آخر". وعما إذا كان تشلسي فريق ريمي الجديد، أجاب ريدناب: "على حد علمي، نعم".

وذكرت الصحف البريطانية ان ريمي سينال راتبا أسبوعيا بقيمة 80 الف جنيه استرليني.

وكان ريمي قريبا من الانضمام الى ليفربول الصيف الحالي بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا ومتألقا مع نيوكاسل (14 هدفا في 26 مباراة) لكنه فشل في اجتياز الفحص الطبي.

وحمل ريمي (27 عاما و24 مباراة دولية و5 اهداف) الوان اندية ليون ولنس ونيس ومرسيليا في فرنسا قبل الانتقال في 2013 الى البرمير ليغ.

وقد عزز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صفوف تشلسي هذا الصيف بالإسباني سيسك فابريغاس والبرازيلي فيليبي لويس إضافة الى المهاجمين، الإسباني دييغو كوستا والعاجي ديدييه دروغبا، وأكد أنه سعيد بوضع الفريق الحالي.