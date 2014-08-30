تغريدة فالكاو المحذوفة تثير جماهير ريال مدريد

نشر الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم فريق موناكو الفرنسي، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل أن يحذفها لاحقاً يوم السبت، وينفي أنها منسوبة إليه.

وكتب المهاجم فالكاو: "الحلم أصبح حقيقة، تحيا مدريد". وبعد أن رأى العديد من المتابعين تغريدة اللاعب المحذوفة في الموقع، أنكر اللاعب قائلاً إن الصورة مزوّرة وتم تركيبها.

إلى ذلك، نشرت الصحافة الإسبانية أن اللاعب في طريقه إلى ريال مدريد، فيما عزز ذلك استبعاد فالكاو من تشكيلة فريقه الحالي أمام ليل ضمن الدوري الفرنسي. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية علقت على استبعاده بقولها: "هذا نتيجة مفاوضات متقدمة بين موناكو وريال مدريد".

ويسعى الريال إلى تعزيز صفوفه بعد تعاقده مع الكولومبي جيمس رودريغيز والألماني توني كروس والحارس الكوستاريكي نافاس.