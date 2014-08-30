كاجاوا يقترب من العودة إلى بروسيا دورتموند

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت، أن لاعب خط الوسط الياباني شينجي كاجاوا يستعد لإجراء الفحص الطبي بنادي بوروسيا دورتموند استعداداً لعودته لمسابقة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند توصل لاتفاق مع مدير أعمال كاجاوا خلال محادثات جرت بين الطرفين أمس الجمعة، مما مهد الطريق أمام إبرام الصفقة التي تصل قيمتها إلى ثمانية ملايين يورو (5ر10 مليون دولار).

ونقلت "بيلد" عن زورك قوله: "إننا نجري محادثات حاليا".

وكان كاجاوا (25 عاما) من ألمع النجوم المحبوبين بين جماهير دورتموند خلال فترة لعبه الأولى هناك فيما بين عامي 2010 و2012 عندما فاز الفريق بلقب البوندسليجا في 2011 وبثنائية الدوري والكأس في 2012 . وسجل كاجاوا 21 هدفا خلال 49 مباراة بالبوندسليجا.

وانتقل اللاعب الياباني بعدها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو بعقد يمتد لعام 2016 ولكنه لم يتمكن من تثبيت نفسه ضمن التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة مدربي الفريق السابقين، سير أليكس فيرجسون وديفيد مويس.

كما غاب كاجاوا عن تشكيل يونايتد في مباراتيه الأوليين بهذا الموسم من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مدرب الفريق الجديد الهولندي لويس.

