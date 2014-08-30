تشيلسي يسحق إيفرتون في ملعبه بسداسية

في واحدة من أجمل مباريات الدوري الانجليزي وأكثرها إثارة حتى الآن، حقق تشيلسي انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة هذا الموسم عقب فوزه المثير 6/ 3 على مضيفه إيفرتون في المرحلة الثالثة للمسابقة اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك.

وجاءت المباراة قمة في الإثارة والمتعة منذ الدقيقة الأولى الذي شهد أولى أهداف اللقاء عن طريق الأسباني دييجو كوستا نجم تشيلسي الانجليزي الذي واصل هوايته في هز الشباك في المباراة الثالثة على التوالي.

وتلقى اللاعب المنضم هذا الموسم إلى الفريق اللندني قادما من أتليتكو مدريد الأسباني تمريرة بينية ماكرة من مواطنه سيسك فابريجاس داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة من بين قدمي تيم هاوارد حارس مرمى إيفرتون قبل أن تسكن الشباك.

ولم يمر سوى دقيقتين حتى أحرز برانسلاف إيفانوفيتش الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله البرازيلي راميريز سانتوس، إلا أن الإعادة التليفزيونية أكدت وقوع اللاعب الصربي في موقف تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص البلجيكي كيفن ميرالاس الفارق بعدما أحرز هدف إيفرتون الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى ليرتقي ميرالاس فوق الجميع ويضع الكرة برأسه على يمين مواطنه تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2/ 1.

وفي الشوط الثاني، أضاف تشيلسي الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعدما قاد البلجيكي إيدين هازارد هجمة من الناحية اليسرى ليمر بالكرة ويدخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد نحو المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بالأيرلندي شيموس كولمان مدافع إيفرتون قبل أن ترتطم بالقائم الأيسر وتسكن الشباك.

لم يستسلم إيفرتون للنتيجة وواصل هجماته ليحرز لاعبه الاسكتلندي ستيفين نايسميث الهدف الثاني في الدقيقة 69 لتصبح النتيجة 3/ 2 لتشيلسي.

وجاء رد تشيلسي سريعا بعدما صوب لاعبه نيمانيا ماتيتش تصويبة صاروخية من خارج المنطقة، اصطدمت بالقائم الأيسر وسكنت شباك هاوارد.

في المقابل، أعاد إيفرتون فارق الهدف مجددا بعدما أحرز البديل الكاميروني صامويل إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 76 بضربة رأس متقنة ليهز شباك ناديه السابق ويرد على منتقديه وفي مقدمتهم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الذي شكك في قدرات إيتو الهجومية في الموسم الماضي.

ولم تمر سوى دقيقة حتى أحرز راميريز الهدف الخامس لتشيلسي عبر تصويبة متقنة على يمين تيم هاوارد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عاد كوستا لهز الشباك مجددا ليحرز الهدف السادس لتشيلسي بعدما تلقى تمريرة بعقب القدم من البديل الإيفواري ديدييه دروجبا ليحرز الهدف الرابع في المسابقة هذا الموسم ويتربع على قائمة هدافي البطولة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى تسع نقاط ليتصدر المسابقة متساويا مع سوانسي سيتي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند نقطتين بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

وأسفرت بقية مباريات المرحلة عن تعادل مانشستر يونايتد بدون أهداف مع مضيفه بيرنلي ونيوكاسل مع كريستال بالاس 3/3 وفوز ستوك سيتي على مانشستر سيتي 1/ صفر وسوانسي سيتي على ويست بروميتش ألبيون 3/ صفر وساوثهامبتون على نيوكاسل 3/ 1 وكوينز بارك رينجرز على سندرلاند 1/ صفر.