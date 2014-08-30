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وست هام يضمّ الكاميروني سونغ بنظام الإعارة

المصدر: لندن - رويترز
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قال وست هام يونايتد الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، إنه تعاقد مع الكاميروني اليكس سونج لاعب وسط برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقدم وست هام يونايتد لاعب منتخب الكاميرون الى جماهيره قبل مباراة الفريق على أرضه أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

وخاض سونج البالغ من العمر 26 عاما 39 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه الى النادي الإسباني قادما من أرسنال الإنجليزي في 2012.

ولعب سونج 47 مباراة دولية مع الكاميرون وشارك في كأس العالم هذا الصيف بالبرازيل.

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