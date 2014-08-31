بالوتيلي.. خارج قائمة الطليان

استبعد أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي المنتقل حديثا لنادي ليفربول الإنجليزي، من قائمة الآزوري.

ولم يضم كونتي بالوتيلي إلى قائمة الـ27 لاعب استعدادا للمباراة الودية أمام هولندا يوم الخميس المقبل، وكذلك مباراة أمام النرويج في مستهل مشوار الفريق في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وجاء استبعاد بالوتيلي من قائمة المنتخب الإيطالي نتيجة لإيقافه عن المشاركة في مباراة النرويج لحصوله على إنذارين في مونديال البرازيل، ولكن كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط يوفنتوس الذي تعرض للإيقاف هو الآخر، تم ضمه للقائمة.

وضم كونتي الذي خلف تشيزاري برانديللي في منصب المدير الفني للآزوري، ستة مهاجمين لقائمة فريقه.