بيليغريني: أداؤنا كان سيئاً أمام ستوك سيتي

أعرب التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن خيبة أمله عقب تلقي فريقه خسارته الأولى هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف نظيف أمام ضيفه ستوك سيتي في المرحلة الثالثة من المسابقة اليوم السبت.

وقال بيليغريني الذي قاد الفريق للتتويج باللقب الموسم الماضي: "كنا ندرك أن لدينا مباراة صعبة اليوم أمام فريق يدافع جيدا بعشرة لاعبين أمام مرماه".

وأضاف المدرب التشيلي: "كان العام الماضي يشبه إلى حد كبير ما حدث اليوم، كنا محظوظين بتسجيل هدف واحد لنفوز من خلاله بالمباراة، لم تسنح لنا فرصا خطرة للتسجيل اليوم، كانت لدينا فرصتان أو ثلاثة، ولكننا لم نحرز أهدافا".

وأوضح بيليغريني: "بدأنا المباراة بأكثر اللاعبين كفاءة وإبداعا في الفريق بوجود يايا وسيلفا ونصري ويوفيتش وأجويرو، لقد حدث أمران اليوم ، الأول هو أننا لم نظهر بمستوانا المعهود، والثاني أن ستوك أدى بشكل جيد للغاية".