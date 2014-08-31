دورتموند يستعيد كاجاوا مقابل 8 ملايين يورو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أنه استكمل إجراءات استعادة لاعبه السابق الياباني الدولي شنجي كاجاوا.

ويعتقد أن دورتموند استعاد اللاعب من مانشستر يونايتد بمقابل مالي يبلغ ثمانية ملايين يورو (5ر10 مليون دولار) .

وكان كاجاوا (25 عاماً) نجما مفضلا لدى جماهير دورتموند عندما لعب في صفوف الفريق بين عامي 2010 و2012 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في 2011 ولقبي الدوري والكأس بألمانيا في 2012 .

وسجل كاجاوا 21 هدفاً في 49 مباراة خاضها مع الفريق في البوندسليجا قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى 2016 مقابل 15 مليون يورو.

ولكن اللاعب لم يجد لنفسه مكاناً منتظما في التشكيلة الأساسية لمانشستر تحت قيادة أي من المدربين سير أليكس فيرغسون وديفيد مويس، كما لم يشارك مع الفريق في أول مباراتين لمانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي لويس فان جال.

ولم يستبعد المدرب يورغن كلوب المدير الفني لدورتموند منتصف هذا الأسبوع إمكانية إبرام صفقة متأخرة في سوق الانتقالات؛ نظراً للإصابات التي يعاني منها الفرق ومنها ما يتعلق بكل من إلكاي جيوندوجان ونوري شاهين لاعبي وسط الفريق ويبدو أنه كان يشير بهذه الصفقة المتأخرة إلى استعادة كاجاوا.