آرسنال يفشل في تجاوز محطة ليستر سيتي

أهدر ارسنال فرصة التقدم للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فرض عليه ليستر سيتي العنيد التعادل 1-1 اليوم الاحد.



وافتتح اليكسيس سانشيز التسجيل محرزا أول أهدافه في الدوري لكن ليستر تعادل في غضون دقيقتين عن طريق ليوناردو اويوا أغلى لاعب في تاريخه.



وسيطر ارسنال على اللعب لفترات طويلة لكن بدا تأثره بغياب هدافه الموسم الماضي اوليفييه جيرو الذي يواجه الابتعاد لمدة تصل لاربعة أشهر بسبب كسر في الساق.



ويحتل ارسنال المركز السابع بينما بقي ليستر صاحب المركز 15 دون فوز لكنه قدم اداء جيدا في مبارياته الثلاث منذ عودته للدوري الانجليزي الممتاز.



وفي وقت سابق احتفل بريندان رودجرز مدرب ليفربول بمباراته المئة مع النادي بانتصار رائع 3-صفر على توتنهام هوتسبير الذي كان بلا أنياب في استاد وايت هارت لين.



وهز رحيم سترلينج وستيفن جيرارد والبرتو مورينو الشباك ليتعافى ليفربول من خسارته أمام مانشستر سيتي حامل اللقب باداء راق.



وعوض المهاجم ماريو بالوتيلي اهدار الفرص في مباراته الأولى مع ليفربول بعرض رائع بشكل عام وأسلوب لعب ايجابي.





وسجل جابرييل اجبونلاهور واندرياس فايمان هدفين ليحتفظ استون فيلا بانطلاقته الخالية من الهزائم للموسم بعد تغلبه 2-1 على هال سيتي باستاد فيلا بارك.



وقال سترلينج لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية "كان تفاهما جيدا بين دانييل (ستوريدج) وجوردان (هندرسون). يقول لي المدرب دائما أن اقترب من المرمى وأحاول زيادة رصيدي من الأهداف وهذا ما فعلته."





وأضاف "شكل ماريو ودانييل في الأمام خطورة دائمة وأحاول دوما الوجود في منطقة الجزاء لاحراز بعض الأهداف."



وبهذه النتيجة تساوى ليفربول مع توتنهام برصيد ست نقاط لكل منهما.





وكاد بالوتيلي أن يستمتع ببداية حالمة بعد ثلاث دقائق فقط لكن تسديدته القوية بالرأس من مسافة قريبة ابعدها هوجو لوريس حارس توتنهام.





وتقاسم توتنهام صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه بأول مباراتين دون أن يتلقى مرماه أي هدف لكنه لم يستطع مواجهة البداية القوية المعتادة من ليفربول.





وتعاون ستوريدج وهندرسون جيدا ومرر الأخير كرة عرضية متقنة حولها سترلينج من زاوية صعبة الى الشباك في الدقيقة السابعة.





وحصل توتنهام على نقطة واحدة من ثماني مباريات ضد الفرق الاربعة الأولى في الترتيب الموسم الماضي وتلقت شباكه 27 هدفا وسجل هدفين فقط وأشار هدف سترلينج الى بداية يوم آخر للنسيان.





واتيحت فرص لستوريدج وبالوتيلي من أجل زيادة النتيجة لكن الانهاء السيء للهجمات وتألق لوريس منعهما من هز الشباك.



وكان توتنهام متراجعا في أغلب فترات الشوط الأول لكن كان بوسعه ادراك التعادل في الدقيقة 42 إلا أن سيمون مينيوليه تصدى بشكل جيد لتسديدة ناصر الشاذلي القوية.





وبدأ ليفربول الشوط الثاني ولديه النوايا نفسها التي أظهرها في الشوط الأول ونفذ جيرارد بهدوء ركلة جزاء بعد تعرض جو الين لاعاقة بدون داع من ايريك داير.





وأضاف مورينو - الذي اخطأ في الهدف الأول لستيفان يوفتيتش حين خسر ليفربول 3-1 أمام مانشستر سيتي يوم الاثنين الماضي - الهدف الثالث بعد انطلاقة رائعة تخطى خلالها اندروس تاونسند في منتصف الملعب.



ومني استون فيلا بهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام ليتون اورينت فريق الدرجة الثالثة في كأس رابطة الأندية الانجليزية يوم الاربعاء لكنه لم يظهر أي مؤشرات على التأثر بهذه الخسارة.





وافتتح اجبونلاهور التسجيل في الدقيقة 14 بعد عمل جيد من فايمان. وضاعف أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 36 بعدما أنهى فايمان تحركا جيدا بتسديدة دقيقة.





وكان استون فيلا متفوقا لكنه واجه دقائق صعبة عندما وضع نيكيتسا يلافيتش الكرة برأسه في الدقيقة 74 ليقلص الفارق لصالح هال.

