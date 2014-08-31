مدرب إيفرتون: دييغو كوستا.. غير محترم

قال روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون إن دييغو كوستا مهاجم تشيلسي بحاجة لتعلم كيفية احترام منافسيه عقب سخرية اللاعب الإسباني من لاعبي إيفرتون خلال المباراة التي فاز فيها تشيلسي 6-3 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم امس السبت.

وسخر كوستا المنضم حديثا لصفوف تشيلسي من سيموس كولمان عقب تسجيل المدافع الايرلندي هدفا بالخطأ في مرماه ليدفع تشيلسي للتقدم3-1 على استاد جوديسون بارك. واستدعى هذا رد فعل غاضب من عدد من لاعبي ايفرتون وتحديدا من الحارس الأميركي تيم هاوارد.

وقال مارتينيز مدرب ايفرتون للصحافيين "هناك بعض اللاعبين الاجانب الذين يأتون للعب في الدوري الإنجليزي لكنهم بحاجة لفهم الأخلاقيات والثقافة."

وأضاف "معايير السلوك في كرة القدم ببريطانيا متفردة. آخر شيء تريد أن تراه هو قلة احترام لاعب للاعب آخر وأنا على ثقة من أنه سيتعلم هذا بسرعة."

وتابع "هناك احتراف بحق واحترام في هذا الدوري لذا فإن بوسعك أن تفهم سبب ضيق اللاعبين مما حدث. نفس الطريقة تنطبق على محاولته الحصول على ركلات حرة من خلال طريقته في اللعب."

وبدا كوستا مميزا في قيادته تشيلسي إلى صدارة جدول الترتيب عقب تسجيله أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الإسباني عقب نهاية الموسم الماضي.

الا أنه اتهم أيضا باللجوء للخداع لتحقيق الفوز بالمباريات. ويعتقد جوزيه مورينهو مدرب تشيلسي أن مهاجمه المولود في البرازيل يعد مستهدفا بطريقة ظالمة.

وقال المدرب البرتغالي "من المحبط أن نبحث عن أوراق ضغط على لاعب أقول ثانية إنه يتحلى بسلوك جيد وحضر إلى هنا لممارسة كرة القدم فقط".