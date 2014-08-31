نيلسون فالديز مصاب بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، أن مهاجمه الباراغوياني الدولي نيلسون فالديز سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه فولفسبورج بهدفين لكل فريق مساء السبت في البوندسليجا.

وتعرض فالديز الذي انضم إلى اينتراخت الشهر الماضي، لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في بداية الشوط الثاني من مباراة فولفسبورج.

وعاد اللاعب السابق لفيردر بريمن وبوروسيا دورتموند، إلى البوندسليجا بعد جولة احترافية في إسبانيا وروسيا وأبوظبي.

وقال توماس شاف المدير الفني لاينتراخت "نيلسون قوي وسيقاتل (من أجل العودة) سنفعل كل ما بوسعنا من أجل إعادته إلى الفريق في أسرع وقت ممكن، يمكنه الاعتماد على مساندة الجميع في اينتراخت فرانكفورت".

وهذه هي ثاني إصابة خطيرة تلحق باينتراخت بعد إصابة ستيفان ايجنر في ركبته وخضوعه لعملية جراحية في الركبة وابتعاده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

