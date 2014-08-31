هيرتا برلين يتعاقد مع الإيفواري سالومون كالو

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، عن تعاقده مع المهاجم الإيفواري الدولي سالومون كالو لاعب تشيلسي الإنجليزي سابقا بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وأكد مايكل بريتز الرئيس التنفيذي لهيرتا برلين نبأ التعاقد مع كالو عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وانضم كالو (29 عاماً) لهيرتا برلين قادما من ليل الفرنسي، ليحل محل المهاجم الكولومبي ادريان راموس الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند.

وبات كالو ثامن صفقات هيرتا برلين في فترة الانتقالات الصيفية. ولم يكشف هيرتا برلين عن التفاصيل المالية لصفقة التعاقد مع اللاعب الإيفواري.

