يوفنتوس وريال مدريد يلاحقان تشيتشاريتو

المصدر: مدريد - د ب أ

أشارت تقارير صحافية يوم الأحد عن سعي نادي ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بقوة لضم المهاجم المكسيكي الدولي خافيير هرنانديز من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان هرنانديز الملقب بـ"تشيتشاريتو" قريبا جدا من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، ولكن مع دخول النادي الملكي في الصفقة فإن كل الاحتمالات تبقى مطروحة.

ويدرس ريال مدريد مقترحاً يقضى بالتعاقد مع هرنانديز لمدة موسم واحد فقط مقابل مليوني يورو، على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء اللاعب في نهاية الموسم مقابل 17 مليون يورو.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت" فإن ريال مدريد تقدم بعرض لضم المهاجم المكسيكي تحسباً لإمكانية فشل صفقة التعاقد مع المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو جارسيا من صفوف موناكو الفرنسي.