أتلتيكو مدريد يوقع مع الإيطالي تشيرشي لمدة 3 سنوات

واصل أتلتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تدعيم صفوفه وتعاقد مع الإيطالي اليسيو تشيرشي لاعب تورينو لمدة ثلاث سنوات.

وقال أتلتيكو بموقعه على الإنترنت "توصل أتلتيكو إلى اتفاق مع تورينو على انتقال اليسيو تشيرشي إلى نادينا في انتظار اجتيازه الفحص الطبي وتوقيعه على العقد." وأضاف "سنرتبط بعقد مع اللاعب الإيطالي لمدة ثلاث سنوات."

وكان تشيرشي (27 عاما) الذي يلعب كجناح أيمن أو كجناح أيسر ضمن أكاديمية الناشئين في روما وقضى فترات إعارة عديدة في أندية إيطالية قبل أن ينتقل من فيورنتينا إلى تورينو في 2012.

وشارك تشيرشي في مباراته الدولية الأولى مع إيطاليا أمام البرازيل في مارس 2013 وكان ضمن تشكيلة بلاده في كأس العالم الأخيرة، وخاض تشيرشي 13 مباراة دولية ولم يسجل أي هدف.

وتعاقد أتلتيكو مع مجموعة كبيرة من اللاعبين البارزين في فترة الانتقالات الجارية منهم الكرواتي ماريو مانزوكيتش والفرنسي أنطوني جريزمان.

ورحل دييجو كوستا هداف أتلتيكو في الموسم الماضي إلى تشيلسي بينما انتقل زميله ديفيد بيا إلى نيويورك سيتي.