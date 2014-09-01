توتنهام يتعاقد مع الفرنسي اسطنبولي بـ6 ملايين يورو

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم اليوم الاثنين رسمياً ضم المدافع الفرنسي بنجامان اسطنبولي من مونبلييه من دون الإشارة إلى القيمة ومدة العقد.

وقال توتنهام على تويتر "لقد تم التوقيع"، وأصبح اسطنبولي الذي قدرت الصحافة الانكليزية ان عقد اسطنبولي (24 عاما) يمتد لأربع سنوات مقابل نحو 6 ملايين يورو.

وبات اسطنبولي الذي رفض عرضا من مرسيليا، سادس لاعب يضمه توتنهام للموسم الجديد.

ويعتبر اسطنبولي من اللاعبين الاساسيين في مونبلييه وساهم في قيادة الفريق الى لقب الدوري المحلي عام 2012، وقد طرح اسمه في الآونة الأخيرة لإمكانية شق طريقه الى المنتخب الفرنسي الذي يستضيف نهائيات كأس اوروبا عام 2016.