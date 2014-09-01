ثلاثي البافاري المسلم يرفض رفع "البيرة"

امتنع الفرنسي فرانك ريبيري، والمغربي المهدي بن عطية، والسويسري شوردان شاكيري، لاعبو بايرن ميونخ الألماني عن رفع كؤوس البيرة خلال صورة جماعية لأعضاء الفريق البافاري مع واحد من شركائه المعلنين.

وكان بايرن ميونخ قد عرض في صفحاته الرسمية على تويتر وفيسبوك صوراً جماعية للاعبي الفريق ومدربهم غوارديولا, يلبسون قمصانا تشابه ما يلبسه عمال الملاهي الليلية، ويرفعون كؤوسا من البيرة، فيما جلس الثلاثي المسلم مع زملائهم يرفعون أيديهم من دون حمل المشروب، فيما فهم بأنه تمسك بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي التي تحرم تناول المسكرات والخمور.

وبدأ بايرن ميونيخ موسمه الجديد بخسارة كأس السوبر أمام بروسيا دورتموند صفر - 2، فيما بدأ الدوري الألماني بفوز على فولسبورغ 2-1 قبل أن يتعادل في الجولة الثانية 1-1 مع شالكه.