سوسييداد يفاجئ الريال.. والبرشا يتجاوز فياريال

المصدر: مدريد - د ب أ

لقن ريال سوسييداد ضيفه ريال مدريد درسا قاسيا ووجه إليه صفعة قوية ومبكرة هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين في أول 11 دقيقة من المباراة إلى فوز كبير 4-2 على الريال اليوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الأسباني.

وبدا أن الريال في طريقه لتحقيق فوز عريض على مضيفه بعدما تقدم الفريق الملكي بهدفين مبكرين للغاية سجلهما سيرخيو راموس وجاريث بيل في الدقيقتين السادسة و11 ولكن سوسييداد رد بقوة وسجل أربعة أهداف بواقع هدفين في كل شوط.

وسجل أهداف سوسييداد كل من إينيجو مارتينيز في الدقيقة 35 وديفيد زوروتوزا في الدقيقتين 41 و65 وكارلوس ألبرتو فيلا في الدقيقة 75

وأحرز سوسييداد أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم وتجمد رصيد الريال عن ثلاث نقاط.

من جانبه، أنقذ المهاجم الأرجنتيني الخطير ليونيل ميسي وزميله البديل الشاب ساندرو راميريز فريق برشلونة من كمين مضيفه فياريال وقادا الفريق لفوز ثمين 1-صفر.

وحقق برشلونة بهذا فوزه الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى ست نقاط وتجمد رصيد فياريال عند ثلاث نقاط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وظل التعادل قائما في الشوط الثاني حتى سجل البديل ساندرو راميريز هدف الحسم في الدقيقة 82 ليحرز لفريقه ثلاث نقاط غالية اثر مجهود رائع وتمريرة ساحرة من زميله المتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت لبرشلونة على مدار الشوطين وسط سيطرة شبه تامة على مجريات اللعب ، كاد الفريق يخسر نقطتين ثمينتين ويخرج متعادلا بسبب الاستبسال الدفاعي من قبل فياريال.

وأكد ميسي مجددا أنه أبرز الأوراق الرابحة للفريق الكتالوني حيث صنع الهدف الوحيد للمباراة وكان مصدر الخطر الحقيقي للفريق على مدار الشوطين.

