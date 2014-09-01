ريال مدريد يستعير المكسيكي هرنانديز لمدة موسم واحد

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بطل أوروبا، اليوم الاثنين عن ضم المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبذلك أصبح هيرنانديز (26 عاما) رابع صفقات ريال مدريد لهذا الصيف بعد كيلور نافاس وتوني كروس وجيمس رودريجيز. ويحل هيرنانديز في ريال مدريد محل المهاجم الصاعد ألفارو موراتا الذي كان انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو الماضي.

وينتظر أن يتنافس هيرنانديز على شغل مركز رأس حربة الفريق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي يمر بحالة واضحة من تراجع المستوى.