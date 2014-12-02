بالوتيلي يعتذر عن "معاداة السامية"

اعتذر الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم ليفربول، اليوم الثلاثاء، عن تعليق نشره في وسيلة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بدا أنه ينطوي على إشارات عنصرية معادية للسامية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيحقق مع بالوتيلي الذي نشر تعليقه على صفحته بتطبيق انستغرام أمس الاثنين.

وحذف المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 24 عاما التعليق في وقت لاحق.

وقال بالوتيلي عبر تويتر "أعتذر إذا كان تعليقي قد تسبب في إساءة لأي أحد".

وتابع "كان الهدف من التعليق مناهضة العنصرية لكن بطريقة ساخرة. الآن فهمت أنه ربما يكون قد أتى بنتيجة عكسية".

وقال ليفربول إنه سيتحدث مع المهاجم الذي انتقل إليه من ميلانو في أغسطس الماضي.

وقال متحدث باسم ليفربول لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "نحن على دراية بهذا التعليق الذي حذفه اللاعب على الفور. سنتحدث مع اللاعب حول هذا الأمر".

ودعا سيمون جونسون، المسؤول السابق في الاتحاد الإنجليزي والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمجلس القيادة اليهودية إلى معاقبة بالوتيلي.

وقال جونسون لصحيفة "ديلي تلغراف": "نحن ندين كل أشكال العنصرية أينما وجدت".



وأضاف "نطالب الاتحاد الإنجليزي بالتحقيق في هذا التعليق العدائي عبر وسيلة للتواصل الاجتماعي واتخاذ إجراء مناسب إذا أردنا النجاح في إبعاد العنصرية عن كرة القدم".