بيليه يتجاوز الخطر.. ويخرج من العناية المركزة

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه اليوم الثلاثاء، من وحدة العناية المركزة بحسب ما أعلنه مستشفى ساو باولو حيث يعالج من التهاب في المسالك البولية.

وأوضح بيان لمستشفى البرت انشتاين أن "المريض ادسون ارانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) في حالة جيدة (...) وهو يمشي في غرفته. لم يكن من الضروري إخضاعه مجددا لعملية غسل الكلى وهو الآن تحت علاجات شبه مركزة".



وأضاف "سيتم القيام بتقييم آخر لوظائف الكلى غدا (الأربعاء) في وقت مبكر (...). بيليه يأكل جيدا ولا يعاني من صعوبات في التنفس ويتلقى العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.



وتابع إنه سيصدر بيانا جديدا بخصوص حالة بيليه غدا الاربعاء.



وأوقف الأطباء أول من أمس الأحد عملية غسل الكلى بعد ستة أيام من دخول بيليه المستشفى لكنهم يواصلون العلاج بالمضادات الحيوية.

وكان بيليه (74 عاما) أدخل الى العناية المركزة الخميس الماضي بعد تدهور حالته بالرغم من تلقيه علاجات بالمضادات الحيوية بسبب التهاب في المسالك البولية تعرض لها الاثنين الماضي.

وهي المرة الثانية في مدى 10 أيام يتم فيها إدخال بيليه الى هذا المستشفى بعدما خضع لعملية جراحية لإزالة حصوات من كليتيه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي حيث بقي وقتها يومين في المستشفى.