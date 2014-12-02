سوانزي يطلب "مبلغاً فلكياً" مقابل الاستغناء عن هدافه

قال جاري مونك مدرب سوانزي سيتي أمس الاثنين أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا ينوي الاستغناء عن ويلفريد بوني مهاجم ساحل العاج المتألق سوى "بمقابل فلكي".

وأحرز بوني 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 2014 وساهم في وجود سوانزي بالمركز الثامن في المسابقة هذا الموسم بعدما سجل ستة أهداف في آخر سبع مشاركات.

وذكرت تقارير إعلامية أن أندية أرسنال وليفربول وتوتنهام هوتسبير حاولت ضم بوني (25 عاما) في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن مهاجم ساحل العاج فضل البقاء مع سوانزي.

ومدد بوني تعاقده مع سوانزي الشهر الماضي لعام إضافي وهو ما يجعله مرتبطا بالنادي حتى 2018.

وقال مونك للصحفيين قبل لقاء فريقه اليوم الثلاثاء مع كوينز بارك رينجرز "سيحتاج الأمر لمقابل فلكي كي يرحل الى أي مكان."

وأضاف "نحن لا نستغني عن اللاعبين ولا نحتاج لهذا. نحن ملتزمون بشدة مع لاعبينا وهم ملتزمون معنا."

وتابع "هذا يوضح ان المجهود الذي نبذله معه يؤتي ثماره. انه يبذل مجهودا كبيرا للغاية على انهاء الهجمات ولياقته لذلك كل الإشادة له."

ومن المرجح أن يفتقد سوانزي جهود بوني المهاجم السابق لفيتيس ارنهيم الهولندي خلال كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق الشهر القادم وربما يبحث عن تعزيز خياراته الهجومية.

وقال مونك مشيرا لبوني الذي أحرز 11 هدفا في 32 مباراة مع ساحل العاج "مع غياب ويلفريد لست أو سبع مباريات فإننا بالطبع سنبحث عن ضم بديل في هذا المركز".

