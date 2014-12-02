مدرب إنجلترا يطالب باتباع التجربة الألمانية

يرى روي هودجسون مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم أن بلاده يجب عليها محاكاة تجربة ألمانيا في بناء فريق حول مجموعة من اللاعبين الشبان اذا أرادت الحفاظ على مكانتها ضمن كبار اللعبة.

وبعدما تذيلت ألمانيا ترتيب مجموعتها في بطولة أوروبا 2000 فكر المسؤولون في عملية بناء طويلة الأمد من أجل النجاح.

وبعد سلسلة من النتائج والعروض القوية في البطولات فازت المانيا على الأرجنتين لتحرز لقبها الرابع في كأس العالم الصيف الماضي في البرازيل.

وقال هودجسون في مقابلة مع الاتحاد الدولي (الفيفا) "بالطبع ما فعلته المانيا بشكل جيد للغاية هو تطوير مجموعة قوية ومترابطة للغاية. يجب على المرء محاكاة سرعة لاعبيها وتحركاتهم ولياقتهم البدنية لان هذه هي الطريقة التي تدار بها اللعبة دون شك."

وأضاف "عند مشاهدة منتخب المانيا وهو يؤدي الأمور بشكل جيد للغاية فانه من المفترض عدم وجود شيء قادر على ايقافنا والفرق

الأخرى في اوروبا الغربية تقول انه يمكنها العمل بهذه الطريقة أيضا."

وتابع "الفارق الأساسي بيننا وبين ما نفعله وبين ما نستطيع فعله سيعتمد كثيرا على عملية اتخاذ القرار لان لاعبي المانيا مروا بالأمور معا."

وخرجت انجلترا من دور المجموعات في كأس العالم بالبرازيل بعدما جمعت نقطة واحدة من ثلاث مباريات لكنها ظهرت بشكل جيد منذ ذلك الحين بعد بداية خالية من الهزيمة في مشوار تصفيات بطولة اوروبا 2016.

ورغم التحسن الواضح على أداء الفريق يعتقد هودجسون ان الضغط الشديد في الدوري الانجليزي الممتاز يتسبب في تأثير ضار على تطوير

اللاعبين الشبان في البلاد.

وقال هودجسون "نحن نجازف لان أنديتهم تستعين بلاعبين أكثر خبرة في مراكزهم. وهذا ما حدث معنا. هذا يجعل الأمور أكثر صعوبة على

لاعب شاب من أجل الحصول على فرصته لان المخاطر عالية للغاية."

وأضاف "اليكس اوكسليد تشامبرلين وداني ويلبيك. جاك ويلشير لفترة ما. اعتمدنا على هؤلاء اللاعبين رغم حقيقة انهم ليسوا في التشكيلة الأساسية لأنديتهم."

وتابع "مضى عهد اختيار مدرب إنجلترا للاعبي المنتخب من التشكيلة الأساسية للأندية."

