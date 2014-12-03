ارتجاج في رأس الألماني خضيرة

ألغى لاعب خط وسط منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم سامي خضيرة مؤتمراً صحافياً كان مقرراً عقده اليوم الأربعاء بعد إصابته بارتجاج في المخ أثناء مشاركته في مباراة مع فريقه الإسباني أمس الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يعرض خضيرة في المؤتمر الصحافي التفاصيل الخاصة بمشروع اجتماعي يخطط لتنفيذه في ناديه السابق شتوتغارت.

ولكن اللاعب الألماني اضطر لقضاء ليلة أمس في المستشفى بعد تعرضه لضربة قوية في الرأس أثناء محاولته استخلاص إحدى الكرات العالية قبل مدافع الفريق المنافس خلال فوز ريال مدريد 5-صفر على فريق الدرجة الثالثة كورنيا ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا مساء أمس. وتأهل ريال مدريد بعد هذا الفوز إلى دور الـ16 من المسابقة.

وأوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عقب المباراة أن خضيرة سيمضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي.