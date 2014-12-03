فان غال يدعو اللاعبين إلى الاحتفال بأعياد الميلاد

أكد لويس فان غال مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عدم رضاه عن أداء فريقه مساء أمس الثلاثاء أمام ضيفه ستوك سيتي رغم فوز يونايتد 2 -1 ونجاحه في تقليص الفارق الذي يفصله عن ساوثمبتون صاحب المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نقطة واحدة.

وقال المدرب الهولندي عقب تحقيق فريقه فوزه الرابع على التوالي بالدوري الإنجليزي أمس: "لم نقدم أفضل عروضنا.. لم نلعب بهجومية كافية في الشوط الأول، ولم نحافظ على وضعنا في الملعب".

وأضاف فان جال: "كان الشوط الثاني أفضل فقد خلقنا المزيد من الفرص، ولكننا بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف، ومع نزول بيتر كراوتش كنا نعرف أنهم سيبدأون اللعب على التمريرات الطويلة، وهو ما صعب الأمور علينا".

وتابع فان جال: "ولكنني سعيد بالنتيجة، فغدا سنحضر حفلا بمناسبة أعياد الميلاد مع اللاعبين، ومن المهم أن نستمتع بوقتنا".