مدرب ليستر يطالب جماهير ناديه بالبقاء في منازلهم

قال نايجل بيرسون مدرب ليستر سيتي إنه ينبغي على جماهير فريقه البقاء في منازلها إذا لم تكن مستعدة لدعم الفريق المتذيل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 3-1 أمام ليفربول.

وتقدم ليستر بهدف أمام ليفربول أمس الثلاثاء قبل أن يتراجع ويتعرض لخسارته السادسة في سبع مباريات ليتجمد رصيد عند عشر نقاط من 14 مباراة.

ويتعرض بيرسون لضغوط متزايدة من المشجعين بعدما تعثر الفريق عقب بدايته الجيدة للموسم، ولم يحقق أي فوز منذ انتصاره الشهير 5-3 على مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي.

واعترف بيرسون بدخوله في مشادة كلامية مع مشجع وقال لشبكة سكاي سبورتس "قمت بالرد على شخص أحمق في المدرجات، وقلت إذا له لم تكن سعيدا بما ترى فعليك ألا يأتي."

وأضاف "إذا لم تكن (الجماهير) ترى أن الفريق يقدم ما لديه فربما عليهم الجلوس في منازلهم."

وسيخوض ليستر خمس مباريات خلال ديسمبر الجاري وربما يضطر بعدها إلى إجراء تغييرات في فترة الانتقالات الشتوية. وسيلعب ليستر مع أستون فيلا في مباراة قمة يوم الأحد المقبل.