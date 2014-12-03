هنري العجوز: قميص أرسنال.. أمنية

تمنى المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري عودته إلى أرسنال الإنجليزي بعد أن أصبح لاعبا حرا بانتهاء عقده مع نيويورك ريد بولز الأميركي.

"إنها أمنية"، هذا ما قاله هنري بعد اجتماعه الوداعي مع زملائه في نيويورك ريد بولز في معرض رده على سؤال حول عودته إلى أرسنال، الفريق الذي تعملق في صفوفه لثمانية مواسم وأصبح أفضل هداف في تاريخ النادي اللندني، مضيفا "الميلاد أصبح قريبا، وبالتالي إنها أمنيتي".

وتابع المهاجم الدولي البالغ من العمر 37 عاماً: "أنا لا أحاول تجنب الرد على السؤال لكن لم يمضِ سوى يوم واحد (على قراره عدم توقيع عقد جديد مع نيويورك)، وبالتالي، نعم إنها أمنية".

وأكد هنري أن قرار ترك نيويورك لا يعني بالضرورة أنه سيعتزل اللعبة، مضيفا "كنت مصمما منذ البداية على الرحيل بعد مرور أربعة أعوام ونصف (على وصوله إلى الفريق. هذا ما كان عليه الوضع طيلة الوقت ولم يكن ليتغير بالنسبة لي. استمتعت بوقتي كثيرا، لم تكن الأمور سهلة في بعض الأحيان، كانت صعبة في البداية على الصعيد الشخصي، لكن بعدها أحببت الدوري وعلمت ما هو عليه. كما أحببت نيويورك أيضا".

وسبق لهنري أن عاد إلى أرسنال في 2012 على سبيل الإعارة من نيويورك ريد بولز خلال فترة توقف الدوري الأميركي، ومن المؤكد أنه سيكون من الصعب عليه الدفاع مجددا وفي هذا العمر عن ألوان الفريق اللندني الذي تركه في 2007 للانضمام إلى برشلونة الإسباني بعد أن أمضى 8 مواسم في صفوفه وتوج معه بلقب الدوري المحلي مرتين ولقب الكأس المحلية ثلاث مرات وأصبح أفضل هداف في تاريخ "المدفعجية" بتسجيله 228 هدفا في 376 مباراة (بينها هدفان في 7 مباريات خاضها مع الفريق خلال فترة الإعارة من نيويورك).