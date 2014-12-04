تشيلسي يضرب توتنهام بثلاثية.. والسيتي يواصل التقدم

تواصلت هيمنة تشيلسي على قمة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار رائع بثلاثية نظيفة على توتنهام هوتسبير بينما بقي مانشستر

سيتي حامل اللقب في المركز الثاني بفوزه 4-1 خارج أرضه على سندرلاند اليوم الأربعاء.





وتعرضت مساعي ساوثامبتون للمنافسة لانتكاسة أخرى بهزيمته بهدف مقابل لا شيء في ضيافة أرسنال واستفاد تشيلسي من ذلك تماما ليرفع

عدد مبارياته المتتالية بلا هزيمة إلى 21 هذا الموسم بفضل أهداف إيدن هازارد وديدييه دروجبا ولوك ريمي.





وحتى بدون الهداف دييجو كوستا الغائب للإيقاف أثبت المخضرم دروجبا وعمره 36 عاما أنه لا يعير التقدم في السن اهتماما فسجل بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول لهازارد الذي جاء في الدقيقة 19 قبل أن يحل محله ريمي ويحسم النتيجة بالهدف الثالث.





وضمن الانتصار لتشيلسي الذي واصل سجله الرائع بلا هزيمة على أرضه أمام توتنهام منذ 24 عاما الحفاظ على تفوقه بست نقاط في الصدارة أمام سيتي الذي عوض تأخره ليسحق سندرلاند في استاد النور.





ومرة أخرى يدين حامل اللقب بالفضل لنجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي قدم عرضا مميزا وسجل هدفين رفع بهما رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم.





وهز أجويرو الشباك بعد دقيقتين من تقدم سندرلاند بواسطة كونور ويكهام في الدقيقة 19.





وبعدها صنع هدفا لزميله ستيفان يوفيتش قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أضاف بابلو زاباليتا الهدف الثالث قبل أن يكمل أجويرو الرباعية.





وخسر ساوثامبتون للمرة الثانية على التوالي بعد أن تلقت شباكه هدفا مفاجئا في الدقيقة 89 عن طريق أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال في استاد الإمارات اللندني.





والآن بات ساوثامبتون يتأخر بعشر نقاط وراء تشيلسي لكنه في معظم فترات المباراة كان صامدا بفضل تألق حارسه فريزر فورستر قبل أن ينجح سانشيز في اقتناص الفوز لأرسنال الذي يحتل المركز السادس بفارق 13 نقطة وراس تشيلسي.





وترك هال سيتي منطقة الهبوط بالتعادل 1-1 خارج أرضه مع إيفرتون.

