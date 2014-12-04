غياب إبراهيموفيتش حتى نهاية الموسم بسبب إصابة الكعب

المصدر: باريس - أ ف ب

سيعاني السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، من إصابة في كعبه حتى نهاية الموسم، بحسب ما ذكر طبيب الفريق.

وقال اريك رولان، طبيب الفريق الباريسي لإذاعة مونتي كارلو: "الألم في كعب قدمه لايزال متواجدا، ويمكنه أن يتطور. مؤخرا، لم تتفاقم الإصابة، لكنها ستبقى حاضرة حتى نهاية الموسم". وتابع الطبيب: "لن يخوض زلاتان كل مباريات الموسم".

وغاب الهداف المميز عن مباراة ليل أمس الأربعاء (1-1) في الدوري المحلي، حيث فشل لاعبو المدرب لوران بلان في اقتناص الصدارة من مرسيليا.

وغاب زلاتان (33 عاما) 7 أسابيع عن الملاعب بعد إصابة في كعبه الذي سجل به عددا من الأهداف الرائعة، بغية إراحته قبل المباراة المهمة مع برشلونة في الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.