الاتحاد الأوروبي يستحدث بطولة الأمم بدءاً من 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن استحداث بطولة جديدة تسمى "دوري الأمم" لكي تحل محل المباريات الدولية الودية بدءا من عام 2018، من أجل تنظيم مباريات قوية تناسب جميع فئات المنتخبات الأوروبية.

وتوفر البطولة أيضا فرصة مقاعد إضافية في بطولات كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم للفرق التي لم تنجح في التأهل عبر التصفيات الاعتيادية.

وكشف اليويفا في مارس الماضي عن خطة مبدئية لتنظيم البطولة، ثم أكد اتحاد الكرة الأوروبي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، أن المنتخبات الـ54 الأعضاء الاتحاد سوف تخوض مباريات في دوري الأمم بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2018.

ويتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات، حيث سيتم وضع أفضل 12 منتخبا أوروبيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الدور الأول، والذي يتكون من أربع مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى المربع الذهبي للبطولة، حيث يقام الدوران قبل النهائي والنهائي في يونيو 2019 في مكان واحد يتم تحديده من قبل اليويفا، من أجل تحديد بطل أول نسخة من دوري الأمم.

ويمنح دوري الأمم أيضا أربعة مقاعد عبر الأدوار الفاصلة إلى يورو 2020.