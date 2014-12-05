ريال مدريد يخطف الموهوب إسنسيو من برشلونة

المصدر: مدريد - أ ف ب

أنهى ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم في نادي مايوركا (درجة ثانية) الشاب الواعد ماركو إسنسيو (19 عاما) ولمدة 6 مواسم، لكنه سيبقى معارا إلى نادية حتى نهاية البطولة الحالية، حسب ما أعلن النادي الملكي اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لنادي العاصمة: "توصل ريال مدريد ومايوركا إلى اتفاق حول انتقال ماركو إسنسيو الذي سيرتبط بنا لستة أعوام، لكنه سيبقى معارا إلى ناديه الحالي حتى نهاية الموسم الجاري".

ووصف مايوركا من جانبه هذا الاتفاق بـ"المفيد للناديين وللاعب أيضا"، مشيرا إلى أن الإعارة قد تمتد إلى الموسم المقبل، "حسب عوامل مختلفة".

وأشارت الصحافة الرياضية ومواقع الإنترنت إلى أن الصفقة تصل إلى 4 ملايين يورو، وإلى أن إسنسيو كان مطلوباً من عدة أندية بينها برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد.