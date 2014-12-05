100 مليون باوند بحوزة فان غال

قرر ملاك نادي مانشستر يونايتد، منح الهولندي فان غال مدرب الفريق الأول، مبلغ 100 مليون باوند، من أجل إعادة بناء الفريق خلال سوقي انتقالات الشتاء والصيف المقبلين، وذلك بعدما قدم الشياطين الحمر مستويات جيدة آخر أربع مباريات دورية.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن إدارة النادي تريد دعم صفوف الفريق على غرار نادي ريال مدريد، ‏بعد الأداء الطيب مؤخراً تحت قيادة المدير الفني لويس فان غال.‏

وقال الصحافي مارك أوغدن، إن فان غال، يرغب بالتعاقد مع أحد عشر لاعباً وتضم القائمة: مدافع أتلتيكو ‏مدريد دييغو غودين، ولاعب وسط بروسيا دورتموند ماتس هوملز ووجناح أيمن ‏ساوثهامبتون ناثانيل كلين ولاعب أتلتيكو بلباو أيميريتش لابورتي وحارس برشلونة السابق ‏فيكتور فالديس ولاعب وسط روما كيفن ستروتمان ولاعب الوسط الألماني ماركو ريوس ‏ولاعبي بايرن ميونيخ آريين روبن وماريو غوتزه وجناح برشلونة داني ألفيش والكولومبي ‏راداميل فالكاو المعار حالياً لمانشستر يونايتد.‏

فيما أكد صحافي التلغراف أن رجال مسرح أولد ترافورد، قرروا التخلص من لويس ناني المعار إلى سبورتينغ لشبونة، كما سيتم بيع المكسيكي هيرنانديز المعار إلى ريال مدريد، فيما من الممكن الإبقاء على أندرسون حتى الصيف المقبل.