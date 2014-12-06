آرسنال وتشيلسي يتعثران.. والسيتي يقترب من الصدارة

المصدر: لندن - أ ف ب

سجل السنغالي البديل بابيس ديمبا سيسيه هدفين وقاد نيوكاسل يونايتد إلى إلحاق الخسارة الأولى هذا الموسم بضيفه تشيلسي المتصدر 2-1 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وهذه اول خسارة لتشيلسي في الدوري منذ مواجهة كريستال بالاس (صفر-1) في مارس 2014، فتجمد رصيده عند 36 من 15 مباراة، وقلص مانشستر سيتي حامل اللقب الفارق معه الى 3 نقاط بعد فوزه على ضيفه ايفرتون 1-صفر.

وفشل تشيلسي في تحطيم رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في جميع المسابقات من خلال رفعها الى 24 مباراة.

وكان تشيلسي استعاد توازنه الاربعاء وحسم الدربي اللندني في صالحه عندما تغلب على جاره توتنهام 3-صفر، وذلك بعدما اكتفى في المرحلة التي سبقتها بالتعادل السلبي مع سندرلاند.

واستعاد تشيلسي الذي يخوض مباراة هامشية الاربعاء المقبل على ارضه ضد سبورتينغ لشبونة في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا بعد ان ضمن تأهله الى الدور الثاني وصدارة مجموعته، خدمات هدافه الاسباني دييغو كوستا الذي غاب عنه في مباراة توتنهام بسبب الايقاف.

لكن مهمة تشيلسي لم تكن سهلة امام نيوكاسل الذي لم يخسر على ارضه سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت في المرحلة الافتتاحية امام مانشستر سيتي، كما ان فريق المدرب الن باردو القادم من مباراتين دون فوز (هزيمة وتعادل) بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، خرج فائزا من المباراتين الاخيرتين اللتين خاضهما على ارضه ضد ضيفه اللندني (3-2 و2-صفر).

على ملعب "سانت جيمس بارك" وامام 52019 متفرجا، انتهى الشوط الاول بدون اهداف، لكن بين الشوطين تعرض الحارس الاساسي روبرت اليوت لاصابة فدفع المدرب الن باردو بالشاب جاك النويك (21 عاما) ليصبح اصغر حارس يحمل الوان نيوكاسل بعد الايرلندي شاي غيفن في 1997.

ودخل سيسيه بدلا من الفرنسي ريمي كابيلا في الدقيقة 53، فلم يتأخر في هز الشباك بعد فشل غاري كاهيل في ابعاد عرضية النيجيري سامي اميوبي، ليتابعها الاول بيمناه من مسافة قريبة في شباك الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا (57).

وحاول البرتغالي جوزيه مورينهو قلب معالم تشكيلته فدفع بالألماني اندريه شورله والعاجي ديدييه دروغبا والبرازيلي فيليبي لويس بدلا من البرازيليين اوسكار وويليان والاسباني سيزار اسبيليكويتا، فكان قريبا من تحقيق المعادلة لكن كرة البلجيكي ادين هازار ارتدت من القائم (78).

وبعد لحظات وقع سيسيه على هدفه الثاني في المرمى الخالي والسابع هذا الموسم بعد فشل دفاع تشيلسي في التعامل مع الفرنسي موسى سيسوكو ليدخل الضيوف في ورطة (78).

وارتفعت حدة الاثارة في الدقائق الاخيرة خصوصا بعد طرد قائد دفاع نيوكاسل ستيفن تايلور لنيله انذارا ثانيا (81)، وتقليص دروغبا الفارق برأسية من مسافة قريبة بعد ركلة حرة من الاسباني فرانسيسك فابريغاس (83)، لكن نيوكاسل نجح بتحقيق ابرز انجاز له هذا الموسم.

وهذه ثالث خسارة يتعرض لها مورينيو في الدوري امام نيوكاسل، فحقق الاخير ما عجزت عنه باقي الاندية خلال مسيرة البرتغالي في انجلترا وايطاليا واسبانيا والبرتغال.

وفي المباراة الثانية على ملعب "الاتحاد" امام 45603 متفرجين، تعرض سيتي لضربة كبيرة بعد اصابة هدافه الارجنتيني سيرخيو اغويرو مطلع المباراة بركبته اليسرى (7)، لكنه خطف نقاط الفوز بركلة جزاء ترجمها نجمه العاجي يحيى توريه بعد عرقلة من فيل جاغيلكا على جيمس ميلنر (24).

وتواصل سقوط الكبار بعدما كبد ستوك سيتي ضيفه ارسنال خسارته الرابعة هذا الموسم 3-2 بعد ان تقدمه بثلاثية نظيفة، فبقي على بعد 13 نقطة من تشيلسي.

وسجل العملاق بيتر كرواتش اسرع هدف هذا الموسم عندما هز شباك ضيوفه ارسنال بعد 19 ثانية اثر عرضية من الفرنسي ستيف نزونزي مانحا ستوك سيتي التقدم على ملعب "بريتانيا" امام 27467 متفرجا.

وهذا اسرع هدف يتلقاه ارسنال في تاريخ مشاركاته في البرميير ليغ.

ومن الجهة اليسرى لدفاع ارسنال لعب الايرلندي جوناثان والترز عرضية على المسطرة تابعها على الطائر الاسباني بويان كركيتش في شباك الارجنتيني داميان مارتينيز هدفا ثانيا (34).

وقبل ثانية على انتهاء الوقت الاصلي من الشوط الاول حلق كراوتش (2،03 م) فوق الدفاع كالعادة اثر ركنية ومرر الى والترز المتربص فسددها صاروخية في قلب مرمى المدفعجية ليدفع اكثر فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر الى الهاوية.

وهذه اول مرة في البرمير ليغ يتلقى ارسنال ثلاثة اهداف في الشوط الاول امام فريق غير مانشستر يونايتد او تشيلسي او ليفربول.

وسجل بويان هدفا رابعا الغاه الحكم بعد وقت طويل (65)، ثم قلص الاسباني سانتي كازورلا الفارق من ركلة جزاء كاد الحارس البوسني اسمير بيغوفيتش يصدها بعد عرقلة على الفرنسي ماتيو فلاميني (68).

وبدلا من ان يتأخر بفارق اربعة اهداف قلص ارنال الفارق الى هدف واحد عبر الويلزي اريون رامسي الذي سدد كرة طائرة اثر ضربة ركنية (70).

وبحث داني ولبيك والتشيلي اليكسيس سانشيس عن المعادلة لكن امال اللندنيين تعرضت لضربة كبيرة بعد طرد المدافع كالوم تشامبرز (78)، فعاد ابناء فينغر الى العاصمة من دون اي نقطة فيما حقق ستوك القوي على ارضه فوزه الاول بعد 3 خسارات متتالية.

ولم يكن مصير ليفربول التاسع وتوتنهام العاشر افضل، فسقط الاول في فخ التعادل السلبي امام ضيفه سندرلاند على ملعب "انفيلد" امام 44716 متفرجا، والثاني امام ضيفه كريستال بالاس بالنتيجة عينها على ملعب "وايت هارت لاين" امام 35880 متفرجا.

وابتعد كوينز بارك رينجرز عن منطقة القاع موقتا بعد فوزه على بيرنلي 2-صفر على ملعب "لوفتوس رود" امام 17785 متفرجا. وسجل للفائز الهولندي ليروي فير (51) وتشارلي اوستن مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم (74).

وتعادل هال سيتي مع وست بروميتش البيون صفر-صفر على ملعب "كينغستون كومونيكايشنز ستايدوم" امام 22379 متفرجا.

ويلعب الاحد وست هام يونايتد مع سوانسي سيتي، واستون فيلا مع ليستر سيتي، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ساوثمبتون مع مانشستر يونايتد.