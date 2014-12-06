إيقاف مدرب سيدني بوبوفيتش بسبب "العدوانية"

عاقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش، مدرب فريق وسترن سيدني واندرارز، بطل دوري أبطال آسيا والمتوج بلقب أفضل مدرب في آسيا في العام الحالي بالإيقاف لمباراتين اليوم السبت.

وجاء إيقاف بوبوفيتش بسبب "تصرفه العدواني" في نهاية مباراة انتهت بفوز فريقه على غوانزو ايفرجراند الصيني في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا في أغسطس الماضي.

كما تلقى النادي الصيني عقوبات أيضا، إذ عوقب مدربه وقتها الإيطالي مارشيلو ليبي الذي اعتزل التدريب بالفعل بالإيقاف لثلاث مباريات بسبب الإساءة إلى حكم المباراة الذي طرد أحد لاعبي فريقه خلال المباراة التي أقيمت في دور الذهاب في سيدني، فيما عوقب ليبي بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دولار.